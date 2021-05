Fotbalistul dorit insistent de Koeman, aproape de transferul la Bayern! Pe cine pot aduce nemtii gratuit in vara

Antrenorul Barcelonei are o lista importanta de fotbalisti pe care si-i doreste pe Camp Nou din urmatorul sezon.

Una dintre principalele tinte ale lui Ronald Koeman este Georginio Wijnaldum, pe care tehnicianul si l-a dorit inca de vara trecuta.

Chiar daca s-a vorbit mult despre transferul lui Wijnaldum la Barcelona, se pare ca fotbalistul care evolueaza in prezent la Liverpool este de fapt foarte aproape de Bayern.

Contractul mijlocasului in varsta de 30 de ani mai are doar cateva luni de contract cu Liverpool, iar jurnalistii publicatiei Mirror noteaza ca agentul lui Wijnaldum este in legatura permanenta cu sefii campioanei Germaniei.

Bayern ar fi in cautarea unui fotbalist ca Wijnaldum, nemtii fiind favoriti sa-l transfere dupa ce Barcelona a incetinit cursa ca urmare a evolutiilor bune ale fotbalistului crescut in La Masia, Ilaix Moriba, in varsta de 18 ani.

Germanii se vor desparti la finalul acestui sezon de Boateng, Alaba si Javi Martinez, iar fotbalistul lui Liverpool este dorit pentru a ocupa unul dintre locurile ramase libere.