Haaland s-a despărțit de Dortmund cu o reușită în poarta celor de la Hertha Berlin, în partida din ultima etapă a Bundesligii, câștigată de Borussia cu 2-1. Nordicul a fost cel care a restabilit egalitatea, din penalty, în meciul care a trimis formația berlineză în play-off-ul pentru evitarea retrogradării.

Vârful norvegian, care va evolua pentru echipa lui Pep Guardiola în următoarele cinci sezoane, și-a încheiat aventura la Dortmund cu un bilanț excelent: 86 de goluri și 23 de pase decisive în 89 de apariții.

Imediat după meci, Erling Haaland a petrecut cu fanii Borussiei într-un club din Dortmund. Imaginile cu atacantul la petrecere, îmbrăcat în treningul echipei, au fost postate pe Twitter.

„E cel mai bun lucru pe care o să-l vezi azi”, au scris cei de la Sport Bible. „Un clip cu Haaland dansând pe piesa lui Pitbull, Hotell Room Service, face senzație online”, a mai notat publicația citată.

Înainte de „distracție”, norvegianul a postat un mesaj de adio pe contul său de Twitter. „A fost o onoare să îmbrac acest tricou. Am petrecut momente memorabile la Borussia Dortmund. Am întâlnit oameni speciali, ca să nu mai zic de suporterii care întotdeauna au fost omul în plus pe teren.

„Zidul Galben” e cu adevărat incredibil. Nu voi uita niciodată nimic din ce am trăit aici! Mulțumesc tuturor!”, a scris Haaland.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! ???????? pic.twitter.com/MegplT4y7B