Campioana a 9-a oara la rand! Bayern a spulberat-o pe Gladbach: 6-0! Lewandowski nu poate fi oprit: a dat 3 goluri si e la un pas de recordul lui Gerd Muller

Bayern Munchen a batut-o grav pe Borussia Moenchengladbach, 6-0, intr-un meci din etapa a 32-a din Bundesliga.

Golurile au fost inscrise de Robert Lewandowski, in minutele 2, 34 si 66 (ultimul din penalty), Thomas Muller (23), Kingsley Coman (44) si Leroy Sane (86). Lewandowski are 39 de goluri marcate in actuala editie de campionat si mai are la dispozitie doua meciuri pentru a egala recordul all time stabilit de Gerd Muller, in campania 1971-1972, cu 40 de goluri inscrise in Bundesliga.

Bayern a ramas in zece oameni in minutul 75, cand a fost eliminat tanarul fundas Tanguy Nianzou (18 ani), care fusese introdus de numai cinci minute.

Bayern a devenit pentru a noua oara consecutiv campioana a Germaniei dupa ce urmaritoarea sa, RB Leipzig, a fost invinsa cu 3-2 in deplasare de Borussia Dortmund. Gigantul din Munchen are in total 31 de titluri de campioana.

Bayern are un avans de 10 puncte fata de Leipzig in acest moment, cand mai sunt in joc doar 6 puncte pan ala finalul sezonului.