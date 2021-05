Pleaca Lewandowski de la Bayern?! O super putere din Europa ar fi gata sa-l transfere pe atacant! Ce scriu jurnalistii

Atacantul polonez a fost desemnat ca fiind ce mai bun jucator al anului 2020.

Parca din ce in ce mai bun odata cu inaintarea in varsta, Robert Lewandowski are 37 de goluri marcate in acest sezon de Bundesliga si este unul dintre fotbalistii care se va lupta pentru Balonul de Aur, in ciuda faptului ca Bayern a iesit din Champions League inca din sferturi.



Potrivit Sports Mole, jucatorul bavarezilor este pe lista lui Real Madrid si ar putea face obiectul unui transfer suprirza, mai ales in conditiile in care echipa "blanco" ii mai are pe lista pe Mbappe si Haaland. "Nu putem spune nume de echipa. Incercam sa obtinem informatii, dar e clar ca fereastra de mercato in ceea ce priveste atacantii va fi incinsa.

Multe echipe de top cauta un nou atacant, incepand cu Manchester United. La Spurs nu e clar ce se intampla cu Kane, Chelsea nu prea e multumita cu Tammy Abraham, iar Real il vrea pe Mbappe, dar si un nou numar noua. De asemenea, si Barcelona e in aceeasi situatie", a explicat Marc Behrenbeck, jurnalist Sky.

Potrivit sursei citate, Pini Zahavi, impresarul lui Lewandowski, negociaza deja cu mai multe echipe de top din Europa, iar suma de plecare pentru transferul polonezului este de 80 de milioane de euro. Vestea vine la scurt timp dupa ce Bayern a schimbat antrenorul. Bavarezii s-au despartit de Hansi Flick, care are sanse mari sa preia nationala Germaniei, si l-au numit pe Julian Nagelsmann, tehnicianul lui RB Leipzig.

Spaniolii de la As scriu ca Bayern este constienta de intentiile lui Zahavi, dar nu are de gand sa renunte la Robert Lewandowski si va face tot ce este posibil pentru a-l convinge pe polonez sa ramana in Bundesliga.