"Haaland este complet de acord!" Decizia de ultima ora a 'monstrului' de la Dortmund! Unde va juca in urmatorul sezon

Erling Haaland este unul dintre cei mai vanati tineri fotbalisti ai momentului.

Unele dintre cele mai puternice cluburi din Europa au pus ochii pe norvegianul in varsta de 20 de ani, printre ele aflandu-se Barcelona, Real Madrid si Chelsea.

Se pare, insa, ca fotbalistul nu se va desparti in aceasta vara de Borussia Dortmund. Managerul nemtilor a declarat pentru Sport1, citat de As, ca Haaland si-a dat acordul de a mai ramane un sezon in Bundesliga.

"Erling Haaland va juca pentru Borussia Dortmund si in sezonul urmator. Erling este complet de acord. Il vad in fiecare zi si va pot spune ca se identifica pe deplin cu acest club", a spus Sebastian Kehl, care a comentat si afirmatiile impresarului lui Haaland, Mino Raiola, care a declarat recent ca transferul s-ar putea realiza daca ar aparea o oferta importanta.

"Il cunoastem pe Mino Raiola foarte bine, deci declaratiile lui nu ne surprind. Nu suntem naivi, stim ca discutam despre probabil cel mai mediatizat atacant din lume, iar zvonurile nu se vor opri", a adaugat Kehl.

Erling Haaland a fost transferat de Borussia Dortmund la inceputul anului 2020 de la RB Salzburg, nemtii platind pentru el 20 de milioane de euro. In cele 56 de meciuri jucate in tricoul Borussiei, norvegianul a reusit 53 de goluri si 14 assist-uri.