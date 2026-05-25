ETO Gyor a reușit să oprească hegemonia lui Ferencvaros și a cucerit titlul de campioană în Ungaria. Nu oricum, ci cu patru fotbaliști români în lot: Deian Boldor, Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba.

Deian Boldor a semnat cu Honved

Aflat la final de contract, Deian Boldor s-a despărțit deja oficial de Gyor, iar luni a fost prezentat la noua echipă. Fundașul central a semnat cu o altă echipă din Ungaria, nou-promovata Honved Budapesta.

Honved a anunțat că Deian Boldor a semnat un contract pe două sezoane. Românul este descris pe site-ul oficial drept "un fotbalist cu experiență internațională semnificativă, care și-a făcut junioratul la AS Roma și a jucat în Serie B la Pescara". Este amintit și faptul că Boldor "a debutat în Serie A, în 2018, când era jucătorul lui Hellas Verona".