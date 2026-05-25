ETO Gyor a reușit să oprească hegemonia lui Ferencvaros și a cucerit titlul de campioană în Ungaria. Nu oricum, ci cu patru fotbaliști români în lot: Deian Boldor, Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba.
Deian Boldor a semnat cu Honved
Aflat la final de contract, Deian Boldor s-a despărțit deja oficial de Gyor, iar luni a fost prezentat la noua echipă. Fundașul central a semnat cu o altă echipă din Ungaria, nou-promovata Honved Budapesta.
Honved a anunțat că Deian Boldor a semnat un contract pe două sezoane. Românul este descris pe site-ul oficial drept "un fotbalist cu experiență internațională semnificativă, care și-a făcut junioratul la AS Roma și a jucat în Serie B la Pescara". Este amintit și faptul că Boldor "a debutat în Serie A, în 2018, când era jucătorul lui Hellas Verona".
Honved este una dintre marile echipe de tradiție din Ungaria, cu 14 titluri de campioană în palmares - ultimul în 2017. Echipa a jucat în ultimele trei sezoane în liga secundă, iar în această lună a obținut promovarea în primul eșalon sub comanda antrenorului Tamás Feczkó, care a fost înlăturat de la echipă după îndeplinirea obiectivului.
Deian Boldor, născut în Timișoara, a început fotbalul la LPS Banatul și a făcut o mare parte a junioratului la AS Roma. Ulterior, fundașul a fost legitimat la o mulțime de cluburi din Italia, precum Pescara, Virtus, Bologna, Foggia sau Potenza.
Boldor, care mai are în CV cluburi ca Montreal sau FK Partizani, a evoluat în România la FC Argeș (2021-2022) și Chindia Târgoviște (2022-2023). Ultimele trei sezoane le-a petrecut la Gyor.
În acest sezon, Deian Boldor și-a pierdut statutul de titular la Gyor și a jucat în doar 12 partide de campionat, reușind un gol.