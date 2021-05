Accidentare horror la meciul lui Dortmund! Haaland nici nu s-a putut uita la coechipierul sau! Atentie, imagini cu puternic impact emotional

Dortmund si Kiel s-au intalnit in semifinalele Cupei Germaniei, 5-0.

Borussia Dortmund a trecut fara probleme de Kiel, desi nu s-a putut baza pe Erling Haaland, aflat in tribune. Echipa lui Terzic a rezolvat meciul in prima repriza, atunci cand au fost inscrise toate cele cinci goluri ale partidei.

Reyna a deschis scorul in minutul 16 si i-a luat sapte minute sa faca dubla. Reus a inscris si el in minutul 26, iar Hazard a marit avantajul in minutul 32 al meciului. Bellingham a dat lovitura finala cu patru minute inainte de pauza, din pasa lui Sancho.

In cea de-a doua repriza, Piszczek a fost inlocuit in minutul 62 de Mateu Morey, jucator de 21 de ani, care a fost la randul sau schimbat 12 minute mai tarziu, dupa o accidentare horror suferita.

Fundasul spaniol a alergat in spatele unui rival in incercarea de a-l deposeda, insa a calcat gresit, iar din imagini se poate vedea cum genunchiul sau ramane blocat in gazon in timp ce se intindea pentru minge.

Kemenangan Dortmund atas Kiel di semi-final DFB Pokal menyisakan kesedihan. Mateu Morey mengalami cedera lutut serius dan kemungkinan besar akan absen panjang ???? Get well soon, Mateu! pic.twitter.com/aBBs7Lz3hJ — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) May 2, 2021

Aflat in tribune din cauza unei accidentari, Haaland a fost surprins in momentul in care Morey si-a rupt piciorul, iar reactia atacantului spune totul. Norvegianul nu s-a putut uita catre coechipieruls sau, punandu-si mainile in cap, socat.

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo. Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021

Mateu Morey a fost adus de Dortmund de la echipa de juniori a Barcelonei, in anul 2019. In acest sezon, tanarul jucator a bifat 24 de meciuri pentru echipa lui Terzic, in care a reusit sa ofere si trei assist-uri.