Villarreal a încheiat campionatul pe treapta a treia a podiumului, după ce a învins pe teren propriu, scor 5-1, Atletico Madrid, în ultimul meci al sezonului din La Liga.

Ayoze Perez a reuşit o dublă pentru gazde, în minutele 34 şi 54, celelalte goluri ale "Submarinului galben" fiind marcate de Dani Parejo (30-penalty), Georges Mikautadze (40) şi Pape Gueye (45). Pentru madrileni a marcat Marc Pubill (43).

Cu această ocazie, internaţionalul francez, Antoine Griezmann, a disputat ultimul său meci în tricoul lui Atletico, urmând să-şi continue cariera în Major League Soccer, la Orlando City FC.

Villarreal a acumulat 72 de puncte, în urma acestui succes, şi va participa la viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, alături de Atletico Madrid, care a încheiat sezonul pe locul al patrulea, cu 69 de puncte.

Primele două poziţii în clasament au fost ocupate de Barcelona, care a cucerit al 29-lea titlu din istoria clubului, şi de Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria fotbalului spaniol. Potrivit Agerpres, Real a încheiat al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu.

Ce au făcut românii din La Liga?

Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, clasată pe locul al şaselea în La Liga, va participa la viitoarea ediţie a Europa League, în timp ce Rayo Vallecano, formaţia fundaşului Andrei Raţiu, ocupanta locului opt, va evolua în Conference League.

Ultimele trei clasate, Mallorca, Girona şi Real Oviedo - la ultima grupare e legitimat Horaţiu Moldovan -, au retrogradat în Segunda Division.