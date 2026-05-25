Este oficial faptul că Real Madrid se va despărți de David Alaba, iar acesta va părăsi echipa la finalul sezonului 2025-2026. Fundașul austriac își încheie aventura în Spania după cinci ani.

Gruparea madrilenă trece printr-o perioadă de transformări majore, concentrându-se în acest moment pe restructurarea lotului în vederea aducerii de noi întăriri.

Austriacul David Alaba completează o listă a plecărilor de marcă, pe care se mai află Dani Carvajal și Alvaro Arbeloa. Deși a petrecut cinci ani pe ”Santiago Bernabeu”, fundașul a fost deseori măcinat de accidentări, nereușind să atingă forma constantă pe care a arătat-o în trecut la Bayern Munchen.

El pleacă de la Madrid cu ”vitrina cu trofee” plină! Bilanțul său la echipa spaniolă rămâne totuși unul de top. În cele 131 de partide disputate, jucătorul a contribuit la câștigarea a 11 titluri majore: două Ligi ale Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, două campionate în La Liga, o Cupă a Regelui și două Supercupe ale Spaniei.

Austriacul David Alaba, dorit și de Manchester United și AC Milan

El poate ajunge în cel mai puternic campionat din lume, Premier League. Presa din Anglia anunță că de Alaba este interesată inclusiv Manchester United, dar și AC Milan poate fi următoarea destinație a fundașului.

Poate ajunge, însă, și într-un campionat care oferă sume mari de bani, în MLS sau în prima ligă a Arabiei Saudite.