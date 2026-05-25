Selecţionerul argentinian Sebastian Beccacece a convocat un lot de 34 de jucători la naţionala de fotbal a Ecuadorului, în care nu se regăsesc fundaşii Piero Hincapie şi Willian Pacho, pentru meciul amical cu Arabia Saudită, din data de 30 mai, penultimul test al sud-americanilor înaintea debutului la Cupa Mondială, relatează EFE.

Piero Hincapie (Arsenal) şi Willian Pacho (Paris Saint-Germain), rivali în finala UCL

Piero Hincapie (Arsenal) şi Willian Pacho (Paris Saint-Germain) ratează acest amical deoarece vor disputa finala Ligii Campionilor în aceeaşi zi, la Budapesta.

Ei vor fi la dispoziţia selecţionerului din 1 iunie, cu o zi înaintea datei limită pentru anunţarea loturilor finale pentru Cupa Mondială din America de Nord.

Pe lista de 34 de jucători se află şi mijlocaşul Moises Caicedo, care şi-a ispăşit suspendarea de un meci şi va putea juca în meciul de debut cu Cote d'Ivoire, pe 14 iunie, la Philadelphia (Pennsylvania).

Ecuadorul va mai juca în Grupa E cu Curacao, pe 20 iunie, la Kansas City (Missouri), şi cu Germania, în data de 25 iunie, la East Rutherford (New Jersey).

Meciul amical cu Arabia Saudită, echipă calificată şi ea la turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, va avea loc la Harrison (New Jersey), şi va fi urmat de un ultim test, pe 7 iunie, contra Guatemalei, la Columbus (Ohio).

Lotul Ecuadorului anunţat de selecționerul Sebastian Beccacece

Portari:

Hernan Galindez (Huracan/Argentina), Moises Ramirez (Kifisia/Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Christian Loor (Botafogo/Brazilia);

Fundaşi:

Pervis Estupinan (Milan/Italia), Joel Ordonez (FC Bruges/Belgia), Felix Torres (Internacional Porto Alegre/Brazilia), Deinner Ordonez (Independiente del Valle), Fricio Caicedo (Liga de Quito), Jackson Porozo (Tijuana/Mexic), Jose Hurtado (Bragantino/Brazilia), Angelo Preciado (Atletico Minero/Brazilia);

Mijlocaşi:

Moises Caicedo (Chelsea/Anglia), Malcon Dacosta (Bournemouth/Anglia), Luis Fragozo (Emelec), Anthony Valencia (Royal Antwerp/Belgia), Denil Castillo (Midtjylland/Danemarca), Edersson Castillo (Liga de Quito), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Darwin Guagua (Independiente del Valle), Alan Franco (Atletico Mineiro/Brazilia), Pedro Vite (Pumas/Mexic), Kendry Paez (River Plate/Argentina), Alan Minda (Atletico Mineiro/Brazilia), Yaimar Medina (Genk/Belgia);

Atacanţi:

Gonzalo Plata (Flamengo/Brazilia), Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps/Canada), John Yeboah (Venezia/Italia), Jhon Mercado (Sparta Praga/Cehia), Nilson Angulo (Anderlecht/Belgia), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise/Belgia), Jordy Caicedo (Huracan/Argentina), Jeremy Arevalo (VfB Stuttgart/Germania), Enner Valencia (Pachuca/Mexic). Agerpres