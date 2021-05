Gest superb facut de un club din Germania dupa promovarea in liga a doua! Cum si-au facut fericit un fan de doar 15 ani! Imagini emotionante

Acestia au sarbatorit promovarea alaturi de 7500 de suporteri. Printre ei, si Tristan, un copil de doar 15 ani care sufera de cateva dizabilitati mentale din cauza unui defect genetic.

Acesta este un mare suporter al echipei Hansa Rostock. Din cauza afectiunilor de care sufera, tanarul este imobilizat la pat, insa o asociatie locala a facut demersuri pentru a construi un pat special, cu care acesta a putut sa vina la stadion, in timpul meciului din ultima etapa, impotriva echipei VFB Lubeck.

Tristan se hraneste doar artificial, iar medicii sustin ca este un miracol ca acesta este inca in viata. Asistentele sale au observat ca Tristan este atras de Hansa, urmarind meciurile echipei la radio sau televizor.

Astfel, acestea au informat o asociatie comunitara, cu care au colaborat pentru a-i implini visul acestui copil. Sturm-Schneider este asistentul care a construit patul si care a contactat clubul.

This last weekend gave us a lot of emotional football stories, but nothing quite like this.

Tristan, a Hansa Rostock supporter was able to watch his team get promoted to the 2. Bundesliga thanks to a local organisation who were able to move his intensive care bed into the ground pic.twitter.com/q7V9WyEQ2D