Victor Angelescu: "Nu suntem în negocieri pentru plecarea lui Borza"

Denis Ciobotariu, Dina Grameni și Timotej Jambor au fost jucătorii care au marcat pentru Rapid la Sibiu, în timp ce Alex Dobre a ratat un penalty în repriza secundă. După meci, președintele Victor Angelescu a lămurit și situația lui Andrei Borza.



"Nu suntem în nicio negociere pentru Borza să plece. Noi ne dorim foarte mult să rămână pentru că avem anumite obiective și e un jucător foarte important pentru noi. Dacă vine cineva și dă suma respectivă, e normal că poate pleca", a spus Victor Angelescu, la Digisport.



4 milioane de euro este clauza de reziliere a lui Andrei Borza la Rapid

Ioan Becali: "Borza trebuie să semneze prelungirea cu Rapid"



Declarația oficialului de la Rapid a venit după ce impresarul Ioan Becali a vorbit în mai multe rânduri despre posibilitatea ca fundașul stânga să facă pasul în străinătate.



Tot Ioan Becali anunța recent că Andrei Borza ar urma să semneze prelungirea contractului cu Rapid.



"Borza trebuie să reînnoiască, el intră în ultimul an de contract. Noi nu am luat niciodată jucători în ultimul an de contract sau liberi, întotdeauna am dorit să avem o relație bună cu cluburile.



Am și vorbit cu domnul Angelescu, imediat după închiderea perioadei de transferuri, ne vom întâlni și vom reînnoi contractul pentru încă un an. Va prelungi pentru încă un an sigur. Rapid va avea doi ani la dispoziție, la fel și el, să găsească o echipă și Rapid să ia banii pe care merită să îi ia pentru transfer.



Rapid nu a făcut încă propunerea, dar ne vom întâlni. (n.r. va avea un salariu mărit) Bineînțeles, orice reînnoire e un alt contract. E prelungirea contractului, dai posibilitatea clubului să ia o sumă de bani pe tine și să nu pleci liber", a declarat recent Ioan Becali, la Fanatik.

