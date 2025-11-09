Internaționalul român Virgil Ghiță, în vârstă de 27 de ani, a avut parte de o "surpriză neplăcută", așa cum notează Bild. Considerat un star al apărării, Ghiță a fost lăsat pe banca de rezerve pentru prima dată în acest sezon.



Antrenorul Christian Titz a decis să-l titularizeze în locul său pe tânărul Ime Okon (21), revenit după o accidentare, motivând alegerea prin nevoia de a contracara viteza atacantului advers Luca Marseiler.



Planul antrenorului, făcut praf



Ideea tehnicianului de 54 de ani s-a dovedit a fi un eșec total. Înlocuitorul lui Ghiță, Okon, a avut o zi de coșmar. Deși a reușit să marcheze golul de 1-1, fundașul a gafat decisiv la ambele goluri primite în startul reprizei secunde (0-1 și 1-2), având probleme uriașe exact în duelurile cu Marseiler, jucătorul pentru care fusese preferat românului.



Titz și-a recunoscut încurcătura la finalul meciului: "Îmi este dificil să explic ce s-a întâmplat, am vrut să facem lucrurile altfel".



Okon a fost înlocuit în cele din urmă în minutul 60, chiar cu Virgil Ghiță, dar românul nu a mai putut salva echipa de la un nou eșec pe teren propriu.

