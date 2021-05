"Castigam Conference League la anul!" Obiectivul fabulos pe care Gigi Becali l-a stabilit pentru FCSB dupa ratarea titlului in acest sezon

Gigi Becali are planuri mari pentru sezonul urmator.

Patronul celor de la FCSB vrea sa-si intareasca echipa in aceasta vara, visand sa cucereasca trofeul Conference League in urmatorul sezon. Becali a declarat ca participarea in cupele europene va insemna mult si pentru jucatorii sai, pe care ii va putea transfera ulterior pe sume importante de bani.

"Te duci in Conference League anul asta si daca treci de grupe si ajungi in primavara poti sa vinzi imediat. Tot timpul iti propui sa castigi, acolo este mai usor. Iar coeficientul UEFA este tot la fel, poate Dumnezeu a facut mai bine pentru noi.

Castigam Conference League la anul, facem coeficient, apoi mergem in Liga Campionilor. Se intareste si echipa mai tare ca anul asta nu eram pregatiti de Liga Campionilor, eram subtirei. Mai trece un an peste ei, conteaza dublu ca valoare cum ar veni", a spus Gigi Becali, potrivit Realitatea Sportiva.

In plus, omul de afaceri a declarat ca FCSB va domina Liga 1 in urmatoarea stagiune, obiectivul echipei fiind acela de a cuceri 5 titluri consecutive de campioana a Romaniei.