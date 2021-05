"Vreau sa reprezint Romania la Jocurile Olimpice!" Ce sanse are Ianis Hagi sa mearga la Tokyo! Cine e jucatorul sau preferat din Romania 

Ianis Hagi a vorbit despre prezenta Romaniei la Olimpiada de la Tokyo.

Fotbalistul a marturisit ca isi doreste sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice, fiind constient ca aceasta este o oportunitate unica in cariera unui jucator.

Ianis Hagi a spus, insa, ca prezenta lui in lotul lui Radoi depinde de mai multe aspecte, urmand a discuta dupa partidele amicale ale Romaniei cu cei de la Rangers despre posibilitatea de a se alatura 'tricolorilor' la Olimpiada.

"La un turneu ca Jocurile Olimpice, e ceva unic. Probabil ca nu m-as mai intalni a doua oara in viata cu asta si e clar ca vreau sa-mi reprezint tara. Normal ca vreau sa fiu acolo, dar din pacate sunt intr-o situatie in care nu depinde de mine. Pot sa discut cu clubul, sa prezint avantaje si dezavantaje, dar... Deocamdata nu e nimic sigur, nu am niciun raspuns clar de la Rangers", a declarat Ianis Hagi la DigiSport.

Tanarul fotbalist a vorbit si despre preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, dar si despre jucatorii romani care i-au placut, fiind pus sa-si aleaga un favorit dintre cei pe care i-a vazut in copilarie jucand.

"Ne dorim sa ne calificam la Campionatul Mondial, dar stim ca e greu. E greu sa faci tranzitia, incercam sa gasim un echilibru si eu cred ca suntem pe drumul cel bun. Scopul nostru e sa depasim Generatia de Aur. Nu as vedea lucrurile altfel... De ce vii la nationala? Sa incerci sa-i depasesti pe cei mai buni. Sunt increzator ca vom reusi sa avem performante foarte mari in urmatorii 10-15 ani.

Admir generatia lui Mutu si Chivu, imi place de Contra si de Radoi, de Nicolita. Mutu e preferatul meu, a fost numarul 10, nu?", a spus Hagi.