Daisuke Yokota, mijlocașul lui Hannover 96, a suferit probabil cea mai ciudată accidentare a sezonului.



Japonezul s-a accidentat nu pe teren, ci după fluierul final al meciului cu SV Elversberg (scor 2-2), în timp ce sărbătorea cu fanii.



După remiza de vineri seară, obținută dramatic, jucătorii lui Hannover s-au dus să salute cei 1500 de fani care au făcut deplasarea. Yokota a vrut să fie mai aproape de suporteri și a sărit gardul care desparte tribuna de gazon.



Momentul de euforie s-a transformat rapid în coșmar. Japonezul, care purta ghete cu cele mai lungi crampoane permise, a aterizat greșit și s-a prăbușit urlând de durere, cu mâinile la față. Antrenorul Christian Titz a povestit sec faza: "A călcat strâmb când a sărit".



Yokota a avut nevoie de intervenția imediată a medicului echipei, Wego Kregehr, care i-a aplicat un bandaj de compresie direct lângă peluză. Titz a transmis totuși că speră "să nu fie nimic structural".



Nu e la prima ispravă



Presa germană notează că Yokota este oricum un personaj obișnuit cu lucrurile ieșite din comun la Hannover. Săptămâna trecută, în derby-ul cu Braunschweig, el a primit un cartonaș galben pentru provocare, după ce a faultat și apoi a încercat un dribling în stilul "Jay-Jay Okocha", ridicând mingea cu călcâiul peste cap. De data aceasta, spectacolul l-a costat medical.

