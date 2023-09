Pogon Szczecin, club din Ekstraklasa, prima ligă a Poloniei, a anunțat luni împrumutul portarului român Valentin Cojocaru (27 de ani) de la Oud-Heverlee Leuven, care a debutat joi după-amiază la noua echipă în amicalul cu Hansa Rostock, scor 1-1.

Cojocaru a fost integralist în meciul disputat în Germania cu Hansa, formație aflată pe poziția a cincea în 2. Bundesliga.

Lucrurile la Pogon, locul 15 (din 18) în Ekstraklasa, nu stau însă deloc bine.

Sub titlul sugestiv ”Katastrofa Pogoni Szczecin, totalny chaos”, publicația poloneză Sport Interia explică:

”Pogon este în criză, o criză în care nu a mai fost de șase ani. Pe gazon, jocul este oribil, la fel în vestiare și în birouri. Probleme sunt la orice nivel, și soluțiile nu sunt vizibile.

Acum este pauza de două săptămâni, care ar putea fi decisivă pentru viitorul clubului. Un singur lucru este cert: trebuie acționat rapid și concret, nu mai este timp pentru erori, iar răbdarea fanilor a ajuns la final”.

Debutul slab de sezon vine după un campionat foarte bun în ediția 2022-2023, încheiat pe locul 4 în Ekstraklasa (după un loc 3 în 2021-2022), echivalent cu calificarea în cupele europene, unde însă Pogon a fost eliminată de Gent în preliminariile Conference League, după 2-1 și 0-5.

”Vreau să ajut echipa, cu acest gând în minte am venit aici.

Cred cu tărie că pot fi util și am experiența necesară pentru asta”, a declarat Cojocaru după semnarea contractului.

Portarul va purta tricoul cu numărul 77 la Pogon.

???? Pogoń Szczecin przegrała 4 ligowe mecze z rzędu po raz pierwszy od niemal 6 lat. ????

???? 2017: 2:3 vs Termalica, 0:3 vs Śląsk, 1:3 vs Legia, 0:1 vs Wisła

???? 2023: 0:2 vs Radomiak, 0:1 vs ŁKS, 0:2 vs Śląsk, 0:1 vs Zagłębie#ZAGPOG #PogońSzczecin #Pogoń