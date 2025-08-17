FC Bayern a câștigat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart

Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.

Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane.

Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.

Bayern Munchen s-a impus cu 2-1 în finala Supercupei Germaniei, cucerind trofeul pentru a 11-a oară în istorie, scrie news.ro.

Ce urmează pentru FC Bayern

Vineri, 22 august, FC Bayern debutează în noul sezon din Bundesliga acasă, pe ”Allianz Arena”, împotriva lui Red Bull Leipzig.

Bavarezii au câștigat stagiunea precedentă după ce au înregistrat 82 de puncte după 34 de etape desfășurate în primul eșalon al Germaniei.

În luna iunie, echipa lui Vincent Kompany a evoluat la Campionatul Mondial al cluburilor, care s-a văzut în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

FC Bayern a fost eliminată de la CM al cluburilor de Paris Saint-Germain (0-2) în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite ale Americii.

