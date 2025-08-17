GALERIE FOTO FC Bayern a câștigat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart

FC Bayern a c&acirc;știgat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Bayern și-a adăugat în cabina de trofee încă o distincție.

TAGS:
FC BayernSupercupa GermanieiVfB Stuttgart
Din articol

Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.

FC Bayern a câștigat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart

  • Imago1065224192
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane.

Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.

Bayern Munchen s-a impus cu 2-1 în finala Supercupei Germaniei, cucerind trofeul pentru a 11-a oară în istorie, scrie news.ro.

Ce urmează pentru FC Bayern

Vineri, 22 august, FC Bayern debutează în noul sezon din Bundesliga acasă, pe ”Allianz Arena”, împotriva lui Red Bull Leipzig.

Bavarezii au câștigat stagiunea precedentă după ce au înregistrat 82 de puncte după 34 de etape desfășurate în primul eșalon al Germaniei.

În luna iunie, echipa lui Vincent Kompany a evoluat la Campionatul Mondial al cluburilor, care s-a văzut în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

FC Bayern a fost eliminată de la CM al cluburilor de Paris Saint-Germain (0-2) în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite ale Americii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Rednic, &icirc;nfr&acirc;ngere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de păm&acirc;nt cu Standard Liege
Mircea Rednic, înfrângere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de pământ cu Standard Liege
ULTIMELE STIRI
Ce impresie i-a lăsat Dennis Man antrenorului de la PSV: &rdquo;Trebuie să recunosc&rdquo;
Ce impresie i-a lăsat Dennis Man antrenorului de la PSV: ”Trebuie să recunosc”
Jucătorul care l-a dat pe spate pe Virgil van Dijk: &rdquo;Ceva ce toți vrem să vedem&rdquo;
Jucătorul care l-a dat pe spate pe Virgil van Dijk: ”Ceva ce toți vrem să vedem”
Daniel Pancu a &icirc;mplinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești
Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul &icirc;nt&acirc;lnește ultima clasată
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul întâlnește ultima clasată
Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională
Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: &bdquo;Asta e situația, iar el știe părerea mea&ldquo;

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț

”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț

Gigi Becali, ofertă pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB: E posibil să se facă

Gigi Becali, ofertă pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB: "E posibil să se facă"

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: &bdquo;Bun venit!&ldquo;

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“

CITESTE SI
Nicio &icirc;nțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, &rdquo;o națiune frățească&rdquo;. Trump: &rdquo;A fost foarte profund&rdquo;

stirileprotv Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!