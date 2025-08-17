Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.



Standard Liege, înfrângere usturătoare în Belgia



Gazdele de la Union St Gilloise au deschis scorul în minutul 23, când jucătorul austriac de origine română Raul Florucz a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez şi acesta a marcat.



Elevii lui Mircea Rednic au rămas în zece din minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henry, iar antrenorul român a mutat la pauză, însă Kevin Rodriguez a majorat avantajul gazdelor, în minutul 61.



Promise David a stabilit rezultatul partidei, în minutul 84, şi Union St Gilloise - Standard Liege a fost 3-0.



La gazde, Florucz a fost înlocuit în minutul 82. În clasament, St Gilloise e lider neînvins, cu 10 puncte, iar Standard Liege e pe locul 5, cu 7 puncte.



News.ro.

