Dupa Haaland, Red Bull a descoperit un nou pusti-minune. Are 22 de ani si a dat patru pase de gol intr-o repriza!

Cluburile detinute de compania care produce bauturi energizante a inceput sa produca superjucatori pe banda rulanta.

Christopher Nkunku (22 ani) are 22 de ani si a fost format la juniorii lui PSG, pentru echipa de seniori a parizienilor jucand 78 de meciuri si inscriind 11 goluri. El a debutat sub comanda lui Laurent Blanc, in decembrie 2015, la doar 18 ani si 24 de zile, dupa ce ajunsese in finala Youth League si castigase turneul amical International Champions League. El a cucerit 3 titluri in Ligue 1, 2 Cupe ale Frantei, 2 Cupe ale Ligii si 4 Trophee des Champions.

In iulie 2019, extrema stanga a semnat un contract cu RB Leipzig, valabil pentru 5 sezoane, germanii platind 13 milioane de euro in schimbul sau. Dar, dupa o prestatie excelenta in acest sezon, in care a reusit 4 goluri in 30 de meciuri, dar si 12 pase gol, stabilind un record al Bundesligii cu 4 assisturi intr-o repriza, contra lui Shalke, in victoria cu 5-0 din ultima etapa, el a intrat pe radarul marilor cluburi europene. Mijlocasul cu origini congoleze, dar care a jucat la toate nationalele de juniori ale Frantei, este cotat la 22 de milioane de euro, iar de el se intereseaza deja Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, FC Sevilla si Chelsea. Alti jucatori care se pot desparti de Leipzig in mercato de vara, dupa ce se va incheia lupta de titlu cu Bayern Munchen si Borussia Dortmund, sunt Dayot Upamecano, Emil Forsberg si Timo Werner, curtati si ei insistent de mai multe cluburi europene.

RB Leipzig este detinuta de Red Bull GmbH, o companiei austriaca care mai are in proprietate cluburile de fotbal RB Salzburg (Austria), New York RB (SUA), RB Brasil, RB Bragantino (ambele, Brazilia) si FC Liefering (Austria). Cel mai in voga fotbalist al momentului in Europa, Erling Haaland (19 ani), a marcat 40 de goluri in 30 de meciuri, pentru RB Salzburg si Borussia Dortmund, „galben-negrii” platind 20 de milioane de euro pentru transferul lui, in aceasta iarna.

In ultimii ani, printre jucatorii transferati de la echipele detinute de Red Bull s-au mai numarat: Naby Keita (Liverpool / 60 mil. euro), Sadio Mane (Southampton / 23 mil. euro), Duje Caleta - Car (Ol. Marseille / 19 mil. euro), Matheus Cunha (Hertha Berlin / 18 mil. euro), Munas Dabbur (FC Sevilla / 17 mil. euro), Oliver Burke (WBA / 15 mil. euro), Bruma (PSV Eindhoven / 15 mil. euro), Diego Demme (Napoli (12 mil. euro), Valentino Lazaro (Hertha Berlin / 10.5 mil. euro), Martin Hinteregger (FC Augsburg / 10 mil. euro), Bernardo (Brighton / 10 mil. euro), Takumi Minamino (Liverpool / 8.5 mil. euro), Wanderson (FC Krasnodar / 8 mil. euro) sau Valon Berisha (Lazio / 7.6 mil. euro).