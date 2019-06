EXCLUSIV | Dinamo a refuzat un antrenor cu Tottenham, Hamburg si Red Bull Salzburg in CV pentru a-l pune pe Neagoe! Ce strain i-a fost propus lui Negoita

Ionut Negoita l-a dat afara pe Mircea Rednic de la Dinamo si l-a numit pe Eugen Neagoe. Decizia iscat un scandal monstru, ultrasii dinamovisti mergand de urgenta la RIN, dar si la Saftica.

Ionut Negoita l-a demis pe Mircea Rednic de la Dinamo dupa cea mai slaba clasare a echipei ros-albastre din istorie. "Cainii" au terminat pe locul 9, iar Negoita a decis sa renunte la Rednic, pe care il adusese in urma cu mai putin de un an ca pe un "Mesia" in locul lui Claudiu Niculescu. De doar cateva ore a avut apoi Negoita nevoie pentru a-l convinge pe Eugen Neagoe sa accepte postul de antrenor al lui Dinamo.

Oficialii dinamovisti au batut palma cu Eugen Neagoe si au anuntat o conferinta de prezentare a antrenorului la Saftica, dar aceasta a fost anulata dupa ce ultrasii au "descins" in cantonament si au blocat evenimentul.

Pana la urma, Dinamo a anuntat astazi ca Neagoe va conduce echipa in sezonul viitor.

EXCLUSIV: Dinamo a refuzat un antrenor cu Tottenham, Hamburg si Salzburg in CV

Din informatiile obtinute de ProTV si www.sport.ro, Ionut Negoita a avut si varianta unui antrenor strain, dar a refuzat un tehnician olandez.



Sursele www.sport.ro noteaza ca olandezul Ricardo Moniz (54 de ani) a fost propus la Dinamo, dar conducerea l-a refuzat.



Ricardo Moniz a fost jucator la Eindhoven, HFC Haarlem, RKC Waalwijk, FC Eeklo si Helmond Sport. Cariera de antrenor si-a inceput-o in 1994 la VV Nuenen, apoi a fost secund la nationala Emiratelor Arabe Unite, la Feyenoord si Grasshoppers Zurich.

Moniz a mai activat la echipa secunda a lui PSV Eindhoven si a fost si antrenor secund la Tottenham si Hamburg, preluand pentru scurt timp pozitia de principal al formatiei germane in 2010, dupa demiterea lui Bruno Labbadia.

Din 2010, Moniz a activat ca principal la RB Salzburg, Ferencvaros, Lechia Gdansk, TSV 1860 Muncih, Notts County, FC Eindhoven, Randers si AS Trencin.