DOBOARA RECORDURI LA DOAR 19 ANI! Haaland, pustiul-minune de la Salzburg, a intrat in istoria Champions League

Erling Haaland (19 ani) a inscris de doua ori in poarta celor de la Napoli.

Atacantul norvegian a marcat primul gol al echipei sale din penalty, restabilind egalitatea, dupa ce Napoli deschisese scorul prin Mertens, in minutul 17. Acelasi Mertens a dus-o pe Napoli in avantaj in cea de-a doua repriza, iar Haaland a replicat, facand si el dubla, in minutul 72. Insigne a inchis tabela in minutul 73, iar Salzburg - Napoli s-a terminat 2-3.

Prin dubla din meciul cu Napoli, Haaland a doborat, la doar 19 ani un record in UEFA Champions League. Norvegianul a devenit primul jucator din istoria Champions League care marcheaza 4 goluri in primele 3 meciuri jucate in competitie.

Erling Braut Håland is the first player in Champions League history to score six goals in his first three #UCL games. Simply sensational. pic.twitter.com/jzuSqZVPDt — Squawka Football (@Squawka) October 23, 2019

Golul pe care Haaland l-a inscris din penalty: