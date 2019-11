INCREDIBIL! Haaland a inscris al 5-lea hatrick al sezonului! Cate goluri are norvegianul lui Salzburg anul acesta

Erling Braut Haaland isi continua forma excelenta

Norvegianul de doar 19 ani al celor de la RB Salzburg a reusit o performanta incredibila, bifand al 5-lea hatrick al sezonului! El a reusit sa inscrie toate cele 3 goluri din victoria cu Wolfsberger.

Fiul fostului jucator de la Leeds United si Manchester City, Alf-Inge Haaland, a explodat in acest an: are 27 de goluri in 18 meciuri pentru austrieci, 7 dintre ele fiind marcate in Champions League.

In luna mai a acestui an, Haaland a impresionat pe toata lumea, atunci cand a marcat 9 goluri in victoria Norvegiei cu Honduras de la Cupa Mondiala U20, scor 12-0.