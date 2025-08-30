Christopher Nkunku îşi va continua cariera în Italia, după ce atacantul francez (27 de ani) a semnat cu AC Milan pentru următoarele cinci sezoane.



Christopher Nkunku a semnat cu AC Milan



Valoarea tranzacţiei dintre Chelsea şi clubul lombard este estimată la 43 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.



Ajuns în Anglia în vara anului 2023, el a ratat o mare parte din primul său an la Chelsea din cauza unor probleme fizice.



Limitat la un rol secundar (9 titularizări în Premier League, 34 de minute pe meci) în lotul dens al londonezilor în sezonul trecut, el a disputat totuşi 49 de meciuri (16 goluri, 5 pase decisive), în toate competiţiile, şi a fost încoronat în Conference League şi în Cupa Mondială a Cluburilor.



La Milano, va face echipă cu Luka Modric, care a ajuns şi el în această vară, scrie News.ro.

