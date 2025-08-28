Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a înțeles și semnează

Alexandru Hațieganu
Mai mulți jucători care se anunțau vedete în Premier League nu au reușit să se impună în cel mai puternic campionat din lume.

Unul dintre acești jucători este Christopher Nkunku, care a fost adus pe 60 de milioane de euro de la Leipzig de către Chelsea, dar care nu s-a impus la formația londoneză.

Christopher Nkunku vrea transferul la AC Milan

Atacantul francez nu se mai află în planurile lui Enzo Maresca, iar Christopher Nkunku își dorește să își revitalizeze cariera, astfel că vrea să plece la AC Milan în finalul acestei perioade de transferuri.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că fotbalistul s-a înțeles cu formația milaneză, astfel că mai rămâne ca Chelsea să ajungă la un acord cu AC Milan.

Suma ar fi în jur de 30 de milioane de euro, jumătatea față de cele 60 de milioane de euro pe care le-au plătit „albaștrii” în schimbul lui în 2023.

Christopher Nkunku ar urma să semneze un contract pe o durată de cinci ani cu formația antrenată de Massimiliano Allegri.

18 goluri și cinci pase decisive a reușit atacantul francez în 62 de partide jucate în tricoul lui Chelsea.

35 de milioane de euro este cota lui Christopher Nkunku, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

