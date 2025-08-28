Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a înțeles și semnează

Unul dintre acești jucători este Christopher Nkunku, care a fost adus pe 60 de milioane de euro de la Leipzig de către Chelsea, dar care nu s-a impus la formația londoneză.

Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.



Christopher Nkunku vrea transferul la AC Milan



Atacantul francez nu se mai află în planurile lui Enzo Maresca, iar Christopher Nkunku își dorește să își revitalizeze cariera, astfel că vrea să plece la AC Milan în finalul acestei perioade de transferuri.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că fotbalistul s-a înțeles cu formația milaneză, astfel că mai rămâne ca Chelsea să ajungă la un acord cu AC Milan.

Suma ar fi în jur de 30 de milioane de euro, jumătatea față de cele 60 de milioane de euro pe care le-au plătit „albaștrii” în schimbul lui în 2023.

Christopher Nkunku ar urma să semneze un contract pe o durată de cinci ani cu formația antrenată de Massimiliano Allegri.