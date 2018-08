"Da, am refuzat-o pe Real Madrid! Nu e panica, am 31 de ani". Dezvaluirea total neasteptata a celui mai tanar antrenor din fotbalul european

Antrenorul german Julian Nagelsmann spune ca a refuzat-o pe Real Madrid in aceasta vara si ca nu regreta decizia.

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Hoffenheim, cel mai tanar din top 5 campionate europene, spune ca a refuzat-o pe Real Madrid in aceasta vara.

Tanarul tehnician a fost ofertat de Florentino Perez la scurt timp dupa demisia lui Zidane, insa a transmis ca nu este disponibil.

Nagelsmann este, in ciuda varstei fragede, unul dintre cei mai apreciati antrenor din Europa. El a jucat fotbal doar la nivel de juniori, iar prima sa echipa de seniori a fost chiar Hoffenheim, pe care a preluat-o in 2016.

Julian Nagelsmann spune ca se simte foarte bine la Hoffe si ca nu regreta decizia de a refuza Real Madrid, fiind sigur ca va mai avea o astfel de ocazie.

"Nu e ca si cum nu am considerat aceasta oferta deosebit de pretioasa. Cine ar refuza sa ia in considerare telefoanele primite de la Real Madrid?! Dar ma simt confortabil in aceasta pozitie si am 31 de ani. Daca voi continua asa, voi mai avea oportunitati. De asemenea, nu era ideal pentru familia mea sa plec acum", a spus Nagelsmann.

Antrenorul german a mai spus ca "nu exista club mai mare ca Real Madrid", si ca nu a fost speriat de provocare.

Pe de alta parte, el a spus ca nu este disperat de reclama si nici nu vrea sa fie supraevaluat fara sa-si demonstreze adevarata valoare.

"Marea problema a societatii noastre este aceasta tendinta de a exagera. E intotdeauna despre a fi mai tare decat celalalt. Sa ai cea mai mare masina, cel mai mare cont in banca, cea mai mare casa. Eu nu fac parte din acest trend", a incheiat el.