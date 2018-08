Real Madrid a intrat in criza de timp, Florentino e obligat sa acopere plecarea lui Ronaldo! Anuntul zilei vine din MARCA: au inceput discutiile pentru Cavani

Real Madrid a ramas fara Cristiano Ronaldo si nu a reusit inca sa acopere golul. Florentino Perez a tot sperat la sosirea lui Hazard, dar negocierile decurg destul de lent. MARCA anunta ca acesta s-a orientat si catre Cavani.

Real Madrid are deja un lot puternic, dar plecarea lui Cristiano Ronaldo a insemnat o puternica lovitura de imagine. Florentino Perez se simte astfel obligat sa aduca un inlocuitor "cu nume" pe Santiago Bernabeu.

Presedintele Realului a sperat in ultima luna la transferul belgianului Eden Hazard, insa oferta sa de 170.000.000 de euro nu a fost acceptata inca de Chelsea.

Radio MARCA scrie ca seful de pe Bernabeu e in criza de timp si cauta un nume mare pentru Real Madrid. Unul dintre cei aparuti pe lista este Edinson Cavani.

Florentino Perez a demarat deja discutiile pentru Cavani, interesandu-se de posibilitatea aducerii uruguayanului in capitala Spaniei.

Cavani, in varsta de 31 de ani, a marcat 28 de goluri in 32 de meciuri in sezonul trecut din Ligue 1. El ar fi mai ieftin decat Neymar ori Hazard, fiind cotat la circa 100.000.000 euro.