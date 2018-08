Transfer soc in Liga I: Andrei Cristea, pe cale sa schimbe echipa! Fostul golgheter al Romaniei, in negocieri

Andrei Cristea, unul dintre cei mai buni atacanti ai Ligii I in ultimul deceniu, este pe cale sa schimbe echipa.

Ajuns la 34 de ani, Andrei Cristea poate reveni in lupta pentru titlul Ligii I! Atacantul cu 94 de goluri in campionat este in negocieri cu CS Universitatea Craiova, anunta Telekom Sport.

Andrei Cristea, atacant trecut pe la Steaua si Dinamo, a evoluat in ultimele doua sezoane la Poli Iasi, fiind titular incontestabil si om decisiv in calificarea echipei in sezonul trecut in Play Off.

Fost international, cu 10 prezente in echipa nationala, Cristea ar putea schimba acum echipa.

Telekom anunta ca Andrei Cristea este tentat sa accepte oferta Craiovei, fiind probabil ultima sansa de a mai evolua la nivel inalt.