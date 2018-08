A aparut si RASHFORD al Ligii I. Ilie Dumitrescu, despre cel care ii poate calca pe urme: "Nu stiu de ce cauta jucator, ca il au deja! E adevarat 9"

CSU Craiova i-a vandut pe Baluta si Gustavo si nu s-a intarit inca in ofensiva. Mangia l-a bagat cu Poli Iasi pe pustiul Jovan Markovic, de 17 ani.

Jovan Markovic, jucator de doar 17 ani, a apucat sa joace in jur de 20 de minute contra Politehnicii Iasi, in egalul 0-0. El a bifat o ocazie importanta, dar nu a reusit sa-si treaca numele pe tabela.

Markovic l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu, cel care il compara cu englezul Rashford.

"Mie mi-a placut Markovic, care a intrat la Craiova. Au varful in gradina. Arata bine si fizic. Markovic e numar 9. Nu trebuie sa mai caute acest jucator, pentru ca il au deja. Am vazut cateva lucruri si mi-am adus aminte de momentul in care a intrat Rashford la United. Tot asa, cu tupeu, a incercat multe chestii in multe momente", a spus Ilie Dumitrescu la Digi.

Jovan Markovic a debutat anul trecut la Craiova, la varsta de 16 ani si 9 zile. El s-a accidentat ulterior foarte grav si a stat o perioada pe bara.