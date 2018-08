Contractul care il trimite intre legende! Radu Stefan semneaza pentru cel mai mare salariu din cariera si va fi "legat" pana la 35 de ani

Radu Stefan joaca de un deceniu in tricoul lui Lazio si o va face pentru inca cel putin 3 ani!

Radu Stefan (31 de ani) a fost curtat in aceasta vara de Fenerbahce, dar a ramas la Roma. El isi va continua aventura in tricoul lui Lazio, inceputa in urma cu un deceniu.

Unul dintre capitanii formatiei de pe Olimpico, romanul urmeaza sa fie "securizat" de Lazio, anunta presa italiana. Jurnalistii de la Roma au aflat ca oficialii i-au propus prelungirea contractului.

Radu Stefan a primit o oferta de prelungire cu un salariu de 1.6 milioane euro pe sezon si cu o durata pana in 2021.

Fundasul roman poate ramane astfel in Serie A pana la aproape 35 de ani!

6.000.000 euro e cota de piata a lui Radu Stefan, potrivit Transfermarkt.de

388 de meciuri a jucat romanul pentru Lazio in 10 ani