Cel mai tânăr marcator și debutant nu e atât de tânăr! 'Perla' Youssoufa Moukoko nu ar avea 18 ani! Scandal major în care e implicat 

Jucătorul a devenit cel mai tânăr debutant și marcator din Bundesliga, când la doar 16 ani a reușit să marcheze, într-un duel cu Union Berlin din 2019, având 16 ani și 28 de zile. Mai mult, Moukoko a devenit și cel mai tânăr jucător din UEFA Champions League, trimis pe teren în duelul cu Zenit St. Petersburg la 16 ani și 19 zile.

Cu toate astea, cel mai tânăr ar putea să nu fie chiar atât de tânăr. Jucătorul este implicat într-un scandal major, acuzat de fraudă. Conform publicației din Austria, Laola1, tatăl adoptiv al lui Moukoko a trimis unui jurnalist un certificat de naștere 'dezgropat' al jucătorului.

În 2022 s-a aflat faptul că Moukoko a fost adoptat, în cadrul unei investigații legate de fraudă. Vârsta atacantului este pusă la îndoială, ridicând suspiciuni în trecut și în legătură cu partenerele pe care le-a avut, în contextul în care erau mult mai în vârstă decât el, deși el avea o vârstă fragedă.

Federația Germană a postat un comunicat în momentul în care a izbucnit scandalul legat de vârsta lui Moukoko, înainte de apariția certificatului de naștere respectiv, arătându-și încrederea față de verdicitatea documentelor primite și prezentate de Borussia Dortmund.

Conform documentelor oferite de tatăl adoptiv al lui Moukoko, numele său real ar fi Yousouffa Mohamadou în Camerun, înainte de a fi dat spre adopție, și ar fi fost născut în anul 2000 de fapt.

