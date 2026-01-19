Emanuel Gyenes, copleșit de emoții la revenirea în România! De ce surpriză a avut parte sportivul

Pilotul român s-a clasat pe locul al 26-lea în Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto, la capătul etapei a 13-a și pe poziția a patra Original by Motul (fără asistenţă tehnică).

Pentru Emanuel Gyenes a fost a 16-a participare la Raliul Dakar, dintre care 14 încheiate. Anul acesta sportivul a suferit un accident care i-a creat probleme, dar care nu l-a împiedicat să termine cursa.



Emanuel Gyenes, vizibil emoționat la revenirea în țară



Gyenes a aterizat duminică înspre luni în „Aeroportul Otopeni”, unde a fost întâmpinat de familie, apropiați și fani.

Aceștia l-au aplaudat, iar pilotul a fost vizibil emoționat în momentul în care a văzut câtă lumea l-a așteptat în urale.

Sătmăreanul a vorbi și despre problemele fizice pe care le are după Raliul Dakar și a dezvăluit că vederea lui este afectată în continuare.

„Sunt puțin obosit, dar acum o să am timp să mă odihnesc și să mă recuperez, sunt ok, mă bucur că am ajuns în România și sunt mulțumit și de rezultat, chiar dacă se putea puțin mai bine.

Într-adevăr au venit foarte mulți oameni, nu m-am așteptat să fie atât de mulți. M-au surprins plăcut și le mulțumesc foarte mult pentru asta, că m-au așteptat duminică seara în aeroport.

(n.r. Cum ești din punct de vedere fizic, pentru că ai avut acea problemă) Fizic sunt cât de cât bine, încheietura de la mâna dreaptă mă doare. Problema e cu verdea, aia nu și-a revenit nici acum, pe de altă parte nici nu s-a mai stricat. Cu ochiul stâng văd dublu, acum dacă mă uit în jos văd două microfoane.”, a spus Emanuel Gyenes pentru PRO TV.

