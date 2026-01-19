Emanuel Gyenes, copleșit de emoții la revenirea în România! De ce surpriză a avut parte sportivul

Emanuel Gyenes, copleșit de emoții la revenirea în România! De ce surpriză a avut parte sportivul
Emanuel Gyenes a revenit în țară după ce s-a încheiat Raliul Dakar 2026.

Emanuel GyenessportmotoRaliul Dakar
Pilotul român s-a clasat pe locul al 26-lea în Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto, la capătul etapei a 13-a și pe poziția a patra Original by Motul (fără asistenţă tehnică).

Pentru Emanuel Gyenes a fost a 16-a participare la Raliul Dakar, dintre care 14 încheiate. Anul acesta sportivul a suferit un accident care i-a creat probleme, dar care nu l-a împiedicat să termine cursa.

Emanuel Gyenes, vizibil emoționat la revenirea în țară 

Gyenes a aterizat duminică înspre luni în „Aeroportul Otopeni”, unde a fost întâmpinat de familie, apropiați și fani.

Aceștia l-au aplaudat, iar pilotul a fost vizibil emoționat în momentul în care a văzut câtă lumea l-a așteptat în urale.

Sătmăreanul a vorbi și despre problemele fizice pe care le are după Raliul Dakar și a dezvăluit că vederea lui este afectată în continuare.

„Sunt puțin obosit, dar acum o să am timp să mă odihnesc și să mă recuperez, sunt ok, mă bucur că am ajuns în România și sunt mulțumit și de rezultat, chiar dacă se putea puțin mai bine.

Într-adevăr au venit foarte mulți oameni, nu m-am așteptat să fie atât de mulți. M-au surprins plăcut și le mulțumesc foarte mult pentru asta, că m-au așteptat duminică seara în aeroport.

(n.r. Cum ești din punct de vedere fizic, pentru că ai avut acea problemă) Fizic sunt cât de cât bine, încheietura de la mâna dreaptă mă doare. Problema e cu verdea, aia nu și-a revenit nici acum, pe de altă parte nici nu s-a mai stricat. Cu ochiul stâng văd dublu, acum dacă mă uit în jos văd două microfoane.”, a spus Emanuel Gyenes pentru PRO TV.

Dakar 2026. Ce face pilotul român Many Gyenes

Miercuri, 14 ianuarie, s-a rulat în a 10-a etapă a raliului care a fost și a doua parte a maratonului din a doua săptămână a raliului Dakar 2026. În noaptea dintre etapele 9 și 10, motocicliștii au dormit într-un bivuac-refugiu, și cei de la auto, în altul, la fel ca în prima săptămână. 

Asta le-a permis riderilor să se odihnească mai bine, întrucât a lipsit zgomotul cauzat de generatoare și de lucrul la mașini pe tot timpul nopții. În acest bivuac-refugiu din deșert, au primit de la organizatori cort, sac de dormit, o saltea și o rație militară și nu au avut acces la piese sau pneuri.

Pentru că în total avea de parcurs 961 de kilometri, Mani a decis să pună ultimul set nou de pneuri pe care îl mai avea la dispoziție. În categoria Original by Motul, riderii au voie să folosească doar șase seturi de pneuri pentru toate cele 14 zile de concurs. Totuși, cum au predominat zonele nisipoase, iar în etapa a 10-a dunele au fost la ordinea zilei, uzura nu este atât de mare, cum a fost cazul în primele două etape din raliu. 

