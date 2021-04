Pustiul minune al lui Dortmund s-a rupt! Moukoko va absenta o perioada lunga de timp! Cat timp sta in afara gazonului

Devenit cel mai tanar debutand din istoria Bundesliga, tanarul jucator german are parte de un mare ghinion.

Borussia Dortmund a anuntat ca Moukoko s-a lovit la ligamente la nationala U21 a Germaniei si va lipsi pana la finalul sezonului. In decembrie 2020, la 16 ani si o luna, Youssoufa Moukoko a inscris pentru Borussia Dortmund in meciul cu Union Berlin, si a devenit cel mai tanar marcator din campionatul Germaniei.



Youssoufa Moukoko a impresionat deja in competitiile de juniori. El a evoluat, la 12 ani, in campionatul U17, in care a marcat 90 de goluri in 56 de meciuri. La 14 ani, a jucat in campionatul U19, in care a inscris de 47 de ori in 25 de partide. La 15 ani, Moukoko a debutat in nationala U20 a Germaniei.

Dortmund e in pericol sa rateze calificarea in Champions in acest sezon, dupa ce s-a incurcat si in ultima etapa, pe teren propriu, 2-1, contra celor de la Frankfurt, contracandidata la locul 4, pe care chiar il ocupa in acest moment. Fosta campioana a Germaniei mai are la dispozitie 7 partide pentru a incerca sa recupereze diferenta de 7 puncte, insa forma din actualul campionat nu le da mari sperante faniilor.