AS Roma a câştigat la Torino cu 2-0, duminică seara, în etapa cu numărul 21 din Serie A, și este pe locul 4, poziție de Champions League.

Astfel, romanii și-au luat revanşa în faţa echipei ''granata'', care câştiga pe ”Stadio Olimpico” în data de 13 ianuarie cu 3-2, în Cupa Italiei.

Olandezul Donyell Malen a debutat cu gol la ''giallorossi'' (26), iar argentinianul Paulo Dybala a semnat al doilea gol (72), după ce pasase decisiv la prima reușită a Romei.

Paulo Dybala MVP, gol și pasă de gol în Torino - Roma 0-2

