AS Roma a câştigat la Torino cu 2-0, duminică seara, în etapa cu numărul 21 din Serie A, și este pe locul 4, poziție de Champions League.
Astfel, romanii și-au luat revanşa în faţa echipei ''granata'', care câştiga pe ”Stadio Olimpico” în data de 13 ianuarie cu 3-2, în Cupa Italiei.
Olandezul Donyell Malen a debutat cu gol la ''giallorossi'' (26), iar argentinianul Paulo Dybala a semnat al doilea gol (72), după ce pasase decisiv la prima reușită a Romei.
Paulo Dybala MVP, gol și pasă de gol în Torino - Roma 0-2
Dybala a fost, de altfel, jucătorul meciului: ”A fost nevoie de sosirea lui Malen pentru a-l readuce la forma sa cea mai bună. Argentinianul se bucură și își arată clasa, inclusiv prin pasa decisivă pentru golul lui Malen. Apoi, el înscrie golul care decide soarta meciului”, a precizat Eurosport.it.
Iar Calciomercato a titrat ”Malen-Dybala show” și a subliniat despre Dybala:
”Este în formă bună și, când se află la 100%, jocul său merită prețul biletului. Pasa decisivă pentru Malen a fost superbă, la scurt timp după ce i-a trimis o altă pasă excelentă spre poartă. Înțelegerea dintre ei funcționează deja și, înainte de a fi schimbat, a marcat și el, zâmbind pentru prima dată după mult timp”.
La Torino, unul dintre portarii de rezervă a fost românul Mihai Popa.
Rezultatele și marcatorii din etapa a 21-a din Serie A
Vineri
Pisa - Atalanta 1-1
Au marcat: Durosinmi (87), respectiv Krstovic (83).
Mijlocaşul român Marius Marin a jucat 68 de minute la Pisa.
Sâmbătă
Udinese - Inter Milano 0-1
A marcat: Lautaro Martinez (20).
Portarul român Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.
Napoli - Sassuolo 1-0
A marcat: Lobotka (7).
Cagliari - Juventus Torino 1-0
A marcat: Mazzitelli (65).
Duminică
Parma - Genoa 0-0
Mijlocaşul român Nicolae Stanciu nu a făcut parte din lotul echipei Genoa.
Bologna - Fiorentina 1-2
Au marcat: Fabbian (88), respectiv Mandragora (19), Roberto Piccoli (45).
Torino - AS Roma 0-2
Au marcat: Malen (26), Dybala (72).
AC Milan - Lecce 1-0
A marcat: Fullkrug (76).
Luni se vor disputa partidele Cremonese - Hellas Verona şi Lazio - Como.
Clasamentul din Serie A, cu Interul lui Chivu lider