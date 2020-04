BOMBA PE PIATA TRANSFERURILOR! Dortmund ii da mana libera pustiului minune sa plece in vara! Care sunt destinatiile posibile

Borussia Dortmund este dispusa sa ii dea drumul unuia dintre cei mai buni jucatori.

Borussia Dortmund si-a dat acordul ca Jadon Sancho sa paraseasca echipa. Caile dintre cele doua parti par destinate sa se desparta in aceasta vara.

Atacantul englez in varsta de 20 de ani doreste sa schimbe campionatul si nu duce lipsa de oferte, Manchester United fiind principala echipa care e pe urmele sale. Potrivit Sport Bild, Dortmund ii da mana libera jucatorului chiar daca dorea sa il mai tina. Contractul lui Sancho cu clubul german expira in 2022 si nu are o clauza de reziliere anume.

United urmareste indeaproape situatia lui Sancho si este pregatita sa faca o oferta. "Diavolii rosii" vor sa ii ofere lui Sancho postul de atacant si sa il faca vedeta echipei.

Dortmund cere 100 de milioane de euro pe perla sa, suma pentru care este dispusa sa stea la negocieri cu oricine. Criza financiara produsa de coronavirus poate totusi impiedica transferul sa se realize in aceasta vara.

Jadon Sancho este de trei sezoane la Dortmund si a marcat 31 de goluri pentru nemti. De asemenea, este unul din cei mai buni pasatori din Bundesliga.