Suporterii din Bundesliga au sarit la gatul conducatorilor! "Fotbalul trebuie sa ramana in carantina!" 

Bundesliga este programata sa se reia pe 9 mai si ar fi primul campionat important in care se intampla asta.

Bundesliga planuieste sa revina pe data de 9 mai, iar acest lucru ar putea atrage multi fani care sa priveaasca fotbalul german, avand in vedere ca celelalte competitii sunt oprite.

Cu EURO si Jocurile Olimpice amanate, cu celelalte ligi in asteptarea reluarii meciurilor, Bundesliga ar putea atrage multe milioane de telespectatori si toti ochii s-ar indrepta spre echipe precum Bayern Munchen sau Borussia Dortmund.

Cu toate acestea, un grup de oameni este impotriva unei reporniri a campionatului german atat de devreme. Acestia sunt insusi suporterii din Bundesliga.

"Fotbalul profesionist a fost destul de bolnav de multa vreme si ar trebui sa ramana in carantina.", este declaratia unui ultras neamt. Fanii vad intoarcerea Bundesligii doar ca pe un lucru care ar aduce bani in buzunarele celor de la conducere si vor ca totul sa se desfasoare in siguranta, potrivit Daily Mail.

In momentul intreruperii campionatului, Bayern era lider cu 55 de puncte, cu 4 mai multe decat ocupanta pozitiei secunde, Borussia Dortmund.