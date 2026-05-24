Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Fotbalistul român ar putea pleca de la PSV în această vară, dacă s-ar ivi o ofertă pe placul lui.

Dennis Man a avut un sezon excelent la PSV Eindhoven și a devenit campion în campionatul Țărilor de Jos.

Kenneth Perez a vorbit despre Dennis Man, pe care a dezvăluit că îl apreciază.

Fostul fotbalist de la Ajax și PSV a spus că aripa dreapta din atacul campioanei Olandei ar putea pleca în această vară, iar el îl vede potrivit pentru Premier League.

„Cred că Dennis Man este jucătorul din Eredivisie care ar putea ajunge în Premier League. Eu sunt unul dintre singurii fani ai lui Dennis Man, pentru că are forță fizică și viteză.

Ivan Perisic nu pleacă, dar Ismael Saibari și Dennis Man, da”, a spus Kenneth Perez, conform presei din Olanda.

Dennis Man a transferat în vara lui 2025 de PSV de la Param în schimbul a 9,1 milioane de euro.

Aripa dreapta a reușit în primul său sezon în Olanda 11 goluri și șapte assist-uri în 35 de meciuri.

13 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-ului de specialitatea Transferamrkt.com.

Mesajul lui Dennis Man la final de sezon: „Mulțumesc, Eindhoven!”

Dennis Man a încheiat primul sezon la PSV Eindhoven cu un mesaj special, după ce a contribuit la câștigarea celui de-al 27-lea titlu din istoria clubului.

Echipa la care evoluează internaționalul român a cucerit campionatul în Țările de Jos încă de la începutul lunii aprilie, cu cinci etape înainte de finalul stagiunii. Atunci, formația a acumulat 71 de puncte, devansând-o pe Feyenoord.

La finalul competiției, Dennis Man a publicat un text de mulțumire pe rețelele de socializare.

„Primul meu sezon la Eindhoven va fi mereu unul special. A fost un an plin de muncă asiduă, sacrificii, momente de neuitat și lecții importante, și sunt recunoscător că am reușit să terminăm sezonul bine, în cel mai bun mod posibil: campioni.

Vreau să mulțumesc clubului, coechipierilor mei, staff-ului și tuturor suporterilor pentru sprijinul incredibil pe parcursul acestei călătorii. Încă din prima zi, m-am simțit binevenit ca o familie, iar energia voastră m-a împins să dau totul în fiecare meci.

Câștigarea primului meu campionat în primul meu sezon aici este ceva ce nu voi uita niciodată. Sunt cu adevărat recunoscător pentru fiecare moment și mândru să fac parte din această echipă uimitoare.

Mulțumesc, Eindhoven, pentru un sezon de neuitat. Aștept cu nerăbdare să creăm împreună și mai multe momente speciale”, a transmis românul pe Instagram.