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Edin Dzeko semnează! Contract în fotbalul mare pentru atacantul de 40 de ani

Edin Dzeko, atacant de 40 de ani, continuă într-un campionat de top.

La începutul anului, intrat în ultimele șase luni de contract cu Fiorentina, Edin Dzeko, fotbalist care a împlinit 40 de ani în martie 2026, a semnat cu o nouă echipă. Schalke 04 l-a convins pe atacantul bosniac să semneze, dar acordul s-a rupt în această vară, după numai jumătate de sezon.

Astfel, Dzeko a jucat pentru a doua oară în cariera sa în Germania, acolo unde a mai evoluat pentru Wolfsburg, între 2007 și 2011.

Edin Dzeko și Schalke 04, aproape să bată palma!

Dzeko a jucat mai mult din postura de rezervă pentru cei de la Fiorentina, echipă care lupta la acel moment pentru evitarea retrogradării din Serie A. A reușit doar două goluri, ambele în Conference League.

La Schalke 04, lucrurile s-au schimbat pentru Dzeko, atacantul având evoluții foarte bune. În 11 meciuri, el a marcat de șase ori și a oferit trei pase decisive, fiind un pion foarte important în promovarea din liga secundă germană în Bundesliga!

Acum, deși a încheiat acordul cu Schalke 04 la nivel oficial, atacantul bosniac este aproape să parafeze un nou acord cu formația nou-promovată, deși tocmai din cauza anumitor diferențe de opinie nu continua colaborarea și pentru Bundesliga.

Schalke 04, peste un milion de euro pe an pentru Edin Dzeko

În tot acest timp, mai ales după finalul Cupei Mondiale 2026, oficialii nemților au tot discutat cu Dzeko și aproape l-au convins, în proporție de aproape 90 la sută, potrivit publicației Bild, să semneze un nou acord.

E vorba și de bani la mijloc, urmând ca remunerația atacantului să crească la 1.3 milioane de euro pe sezon, cu tot cu bonusuri.

Dzeko are o carieră impresionantă. Este campion în Germania și Anglia cu Wolfsburg și Manchester City, iar în talia a mai evoluat pentru AS Roma și Inter Milano, unde a marcat goluri pe bandă rulantă, mai ales în Serie A.

La naționala Bosniei, Dzeko a evoluat în 151 de partide și a marcat de 73 de ori. Relativ recent a marcat chiar și în poarta României, în meciul încheiat cu scorul de 3-1, care a năruit speranțele ”tricolorilor” la locul doi în preliminariile Mondialului.