VIDEO Harry Kane, la golul 500 din carieră! Bayern Munchen și-a făcut din nou norma

Harry Kane, la golul 500 din carieră! Bayern Munchen și-a făcut din nou norma Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bavarezii se îndreaptă spre un nou titlu în Bundesliga.

TAGS:
Harry KaneBayern MunchenRobert LewandowskiClaudio PizarroGiovanne Elber
Din articol

Atacantul englez Harry Kane a sărbătorit cel de-al 500-lea gol al carierei în victoria din deplasare a lui Bayern Munchen cu Werder Bremen, 3-0, sâmbătă, în Bundesliga, conform DPA.

Kane a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 22, după ce Lennart Karl a fost faultat în suprafaţa de pedeapsă.

El a găsit din nou drumul către gol, trei minute mai târziu, ajungând la borna 500 a carierei sale, din care 26 sunt marcate în acest sezon de Bundesliga, apropiindu-se încet de recordul de 41 de goluri într-un sezon al atacantului polonez Robert Lewandowski.

''Desigur că mă face să fiu mândru marcarea celui de-al 500-lea gol. Dar a fost o muncă grea. De aceea sunt fericit că am reuşit'', a spus atacantul englez.

Numărul impresionant de goluri include şi reuşitele sale la cluburile engleze şi în Germania, la Bayern Munchen, dar şi pentru echipa naţională a Angliei.

Antrenorul Vincent Kompany despre Harry Kane

Antrenorul belgian Vincent Kompany a vorbit despre posibilitatea ca Harry Kane să ajungă la recordul de goluri marcate într-un sezon, spunând: ''Îţi voi da răspunsul ca un fost jucător, dar care nu a fost niciodată atacant. Eu cred că titlul este mai important pentru el decât depăşirea recordului de goluri marcate''.

''Dar poate că sunt eu naiv. Eu un fost fundaş. Îi voi spune lui Harry că nu mă interesează dacă depăşeşte recordul sau nu, ci doar vreau să fie campion'', a explicat Kompany, conform Agerpres.

Atacantul englez, prezent în toate topurile golgheterilor

Kane se află, în prezent, pe locul 11 în topul celor mai buni marcatori ai istoriei lui Bayern, cu 126 de goluri în 131 de partide

El are un gol mai mult decât Claudio Pizarro, care a avut nevoie de 327 de meciuri pentru a le marca.

Căpitanul echipei Angliei este la 13 goluri distanţă de numărul de goluri marcate de brazilianul Giovanne Elber şi va intra în top 10 cei mai buni marcatori ai lui Bayern Munchen.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
ARTICOLE PE SUBIECT
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
ULTIMELE STIRI
ACUM Farul – Rapid 1-0, pe Sport.ro! Isfan îl driblează pe Pașcanu și trimite mingea în plasă
ACUM Farul – Rapid 1-0, pe Sport.ro! Isfan îl driblează pe Pașcanu și trimite mingea în plasă
Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi!
Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi!
Adrian Mihalcea exultă după victoria dramatică de la Arad și face calculele pentru play-off
Adrian Mihalcea exultă după victoria dramatică de la Arad și face calculele pentru play-off
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e ACUM în direct la Pro TV și pe VOYO
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e ACUM în direct la Pro TV și pe VOYO
Cartonaș ROȘU în minutul 2 în Ligue 1, ACUM pe VOYO! Lyon - Nice, de la 21:45 | Celelalte partide ale zilei
Cartonaș ROȘU în minutul 2 în Ligue 1, ACUM pe VOYO! Lyon - Nice, de la 21:45 | Celelalte partide ale zilei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin"

Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin"

Sorin Cârțu a dezvăluit ce sumă încasează lunar de la stat după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”

Sorin Cârțu a dezvăluit ce sumă încasează lunar de la stat după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”

Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă

Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!”

Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!”

Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!”

Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!”



Recomandarile redactiei
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”
Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi!
Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi!
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e ACUM în direct la Pro TV și pe VOYO
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e ACUM în direct la Pro TV și pe VOYO
ACUM Farul – Rapid 1-0, pe Sport.ro! Isfan îl driblează pe Pașcanu și trimite mingea în plasă
ACUM Farul – Rapid 1-0, pe Sport.ro! Isfan îl driblează pe Pașcanu și trimite mingea în plasă
Oficialul lui Dinamo o vrea pe FCSB OUT din play-off: „Ar fi cel mai periculos adversar”
Oficialul lui Dinamo o vrea pe FCSB OUT din play-off: „Ar fi cel mai periculos adversar”
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
CITESTE SI
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

stirileprotv Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi

stirileprotv Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi

Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate

stirileprotv Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!