El a găsit din nou drumul către gol, trei minute mai târziu, ajungând la borna 500 a carierei sale, din care 26 sunt marcate în acest sezon de Bundesliga, apropiindu-se încet de recordul de 41 de goluri într-un sezon al atacantului polonez Robert Lewandowski .

Kane a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 22, după ce Lennart Karl a fost faultat în suprafaţa de pedeapsă.

Atacantul englez Harry Kane a sărbătorit cel de-al 500-lea gol al carierei în victoria din deplasare a lui Bayern Munchen cu Werder Bremen, 3-0, sâmbătă, în Bundesliga, conform DPA.

''Desigur că mă face să fiu mândru marcarea celui de-al 500-lea gol. Dar a fost o muncă grea. De aceea sunt fericit că am reuşit'', a spus atacantul englez.

Numărul impresionant de goluri include şi reuşitele sale la cluburile engleze şi în Germania, la Bayern Munchen, dar şi pentru echipa naţională a Angliei.

Antrenorul Vincent Kompany despre Harry Kane

Antrenorul belgian Vincent Kompany a vorbit despre posibilitatea ca Harry Kane să ajungă la recordul de goluri marcate într-un sezon, spunând: ''Îţi voi da răspunsul ca un fost jucător, dar care nu a fost niciodată atacant. Eu cred că titlul este mai important pentru el decât depăşirea recordului de goluri marcate''.

''Dar poate că sunt eu naiv. Eu un fost fundaş. Îi voi spune lui Harry că nu mă interesează dacă depăşeşte recordul sau nu, ci doar vreau să fie campion'', a explicat Kompany, conform Agerpres.

Atacantul englez, prezent în toate topurile golgheterilor

Kane se află, în prezent, pe locul 11 în topul celor mai buni marcatori ai istoriei lui Bayern, cu 126 de goluri în 131 de partide.

El are un gol mai mult decât Claudio Pizarro, care a avut nevoie de 327 de meciuri pentru a le marca.

Căpitanul echipei Angliei este la 13 goluri distanţă de numărul de goluri marcate de brazilianul Giovanne Elber şi va intra în top 10 cei mai buni marcatori ai lui Bayern Munchen.