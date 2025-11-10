Wolfsburg a fost eliminată din DFB-Pokal și ocupă locul al 14-lea în Bundesliga

"Die Wolfe" ocupă doar locul al 14-lea în Bundesliga, cu opt puncte acumulate în 10 etape jucate, și au fost eliminați în turul al doilea al DFB-Pokal de divizionara secundă Holstein Kiel (0-1). Antrenorii secunzi Peter van der Veen, Tristan Berghuis și Martin Darneviel părăsesc și ei clubul din Saxonia Inferioară.



Antrenorul echipei sub 19 ani, Daniel Bauer, îi va prelua atribuțiile până la numirea unui nou tehnician. În cărți pentru această funcție sunt Ralph Hasenhuttl (58 de ani), chiar antrenorul schimbat de Simonis, Christian Streich (liber de contract, ultima dată la Freiburg), Marco Rose (liber de contract, ultima dată la RB Leipzig), Dieter Hecking (liber de contract, ultima dată la Bochum) și Edin Terzic (liber de contract, ultima dată la Borussia Dortmund).



Simonis câștigase Cupa Olandei, în sezonul precedent

Paul Simonis (40 de ani) este născut la Leidschendam-Voorburg (Olanda de Sud) și a lucrat la Sparta Rotterdam (2005-2020 / juniori), Heerenveen (2022-2024 / juniori), Go Ahead Eagles (2024-2025) și VfL Wolfsburg (2025). În palmares are KNVB Cup (2024-2025) și a fost supranumit "Gouda Guardiola", fiind considerat varianta olandeză a celebrului manager spaniol.



VfL Wolfsburg este un club înființat în 1945, care joacă pe Volkswagen Arena (30.000 e locuri). Clubul este deținut în totalitate de producătorul auto Volkswagen AG, fiind una din cele două excepții de regula 50+1 impusă cluburilor germane, conform căreia asociația fanilor trebuie să dețină pachetul majoritar de acțiuni (alături de Bayer Leverkusen - Bayer AG).



În palmares are Bundesliga (2008-209), DFB-Pokal (2014-2015), DFL-Supercup (2015) și trei calificări în sferturile de finală ale unor competiții europene (Champions League, 2015-2016 / Europa League, 2009-2010 și 2014-2015).

Lotul actual valorează 251.90 milioane de euro, iar vedetele sunt Maximilian Arnold (Germania), Andreas Skov Olsen (Danemarca), Lovro Majer (Croația), Patrick Wimmer (Austria), Joakim Maehle (Danemarca), Mattias Svanberg (Suedia), Mohamed Amoura (Algeria), Yannick Gerhardt (Germania) și Rogerio (Brazilia).



Foto - Getty Images

