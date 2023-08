Bayern Munchen a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Augsburg, într-un meci din etapa a doua a Bundesligii. Harry Kane a marcat două goluri pentru bavarezi.

Bayern Munchen a deschis scorul târziu, în minutul 32, beneficiind de un autogol al lui Felix Uduokhai, însă la 1-0 şi-a intrat în rol atacantul vedetă adusă în această vară.

Englezul Harry Kane a majorat scorul la 2-0, în minutul 40, şi a securizat victoria bavarezilor cu reuşita din minutul 69. Kane a ajuns astfel la trei goluri marcate în primele două etape ale Bundesligii.

Golul de onoare al oaspeţilor, înscris de Dion Beljo, în minutul 86, nu a mai schimbat mare lucru. Bayern e pe locul secund în clasament, cu 6 puncte, la egalitate cu liderul, RB Leipzig.

