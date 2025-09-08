În pauza pentru meciurile echipelor naționale, ”aspirinele” au anunțat cine este înlocuitorul tehnicianului batav. Alesul nemților este tehnicianul danez Kasper Hjulmand, care a semnat un contract valabil până în iunie 2027.

Două etape le-au fost suficiente nemților să se convingă de Erik ten Hag, iar fostul antrenor al lui Manchester United a fost demis.

Eșecul cu Hoffenheim, scor 1-2, și remiza cu Werder Bremen i-au fost ”fatale” lui Erik Ten Hag la Bayer Leverkusen.

”Pe lângă competențele sale tehnice solide ca antrenor, ne-au convins și principiile lui Kasper de leadership. O echipă nou formată, cu potențial de dezvoltare, cum este a noastră, are nevoie de direcții clare și va beneficia de stilul său transparent, comunicativ și empatic”, a spus președintele lui Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

Kasper Hjulmand este fostul selecționer al Danemarcei și s-a aflat pe banca danezilor timp de patru ani, din 2020 până în 2024.

Erik ten Hag acuză după ce a fost demis de la Bayer Leverkusen: ”Fără precedent!”

”Decizia conducerii lui Bayer Leverkusen din această dimineață de a mă concedia a venit ca o surpriză. Este fără precedent să dai afară un antrenor după doar două meciuri din campionat.

În această vară, mulți jucători cheie au părăsit echipa. Construirea unei echipe noi e un proces care necesită atât timp, cât și încredere. Un nou antrenor merită spațiul pentru a-și implementa viziunea, a stabili standardele, a modela echipa și a-și lăsa amprenta asupra stilului de joc.

Am început această aventură cu multă convingere și energie, dar din păcate conducerea nu a fost dispusă să-mi acorde timpul și încrederea de care aveam nevoie, lucru pe care îl regret profund. Simt că asta nu a fost niciodată o relație bazată pe încredere reciprocă.

De-a lungul carierei mele, fiecare sezon pe care l-am putut duce până la capăt ca antrenor a adus succes. Cluburile care și-au pus încrederea în mine au fost răsplătite cu succes și trofee.

În sfârșit, aș dori să mulțumesc fanilor lui Bayer Leverkusen pentru căldura și pasiunea lor și le urez echipei și personalului succes pentru restul sezonului”, a spus Erik Ten Hag.

