„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino într-un interviu acordat Sky News, atunci când a fost întrebat dacă interdicțiile aplicate Rusiei în urmă cu patru ani se vor ridica.
Rusia, șanse mari să rămână cu suspendările din partea UEFA
Contrar așteptărilor sale, se pare că sunt șanse mari ca UEFA să renunțe la suspendarea aplicată Rusiei, iar câteva țări ar urma să profite de acest aspect, printre care și Ucraina.
De exemplu, campioana din Ucraina va începe sezonul european din turul doi al UEFA Champions League, și nu din primul tur, începând cu sezonul 2026-2027. Același lucru se va întâmpla și cu câștigătoarea Cupei din Danemarca, în Europa League, transmit specialiștii de la Football Meets Data.
În plus, câștigătoarele Cupei din Kazahstan, Insulele Feroe, Malta, Irlanda de Nord, Lituania și Liechtenstein vor începe și ele sezonul european din al doilea tur preliminar, dar în Conference League, a treia competiție organizată de UEFA.
Ionuț Nedelcearu: ”În Rusia sunt privit absolut normal”
După patru ani în Italia, Nedelcearu s-a transferat în iarna anului trecut la Akron Togliatti, în Rusia, după ce a negociat și cu Dinamo. Acolo este titular incontestabil, reușind să bifeze 22 de apariții.
Într-un amplu interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, fundașul și-a descris viața după zece luni la noua sa echipă. Este hotărât să învețe limba rusă și, pentru asta, și-a luat un profesor.
„(n.r. - Cum ești privit ca român acolo?) Normal. În România încă este această percepție că rușii sunt oameni reci, că nu văd prea bine că noi suntem pro-Europa, dar nu mi s-a întâmplat nimic, m-au tratat absolut normal, au avut grijă de mine. Antrenorul a și spus că nu-l interesează de unde vin jucătorii și ce naționalitate au cât timp ei dau randament în teren. Acesta a fost exact discursul lui înainte de a mă pune căpitan”, a spus Ionuț Nedelcearu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.