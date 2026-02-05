„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino într-un interviu acordat Sky News, atunci când a fost întrebat dacă interdicțiile aplicate Rusiei în urmă cu patru ani se vor ridica.

Rusia, șanse mari să rămână cu suspendările din partea UEFA

Contrar așteptărilor sale, se pare că sunt șanse mari ca UEFA să renunțe la suspendarea aplicată Rusiei, iar câteva țări ar urma să profite de acest aspect, printre care și Ucraina.

De exemplu, campioana din Ucraina va începe sezonul european din turul doi al UEFA Champions League, și nu din primul tur, începând cu sezonul 2026-2027. Același lucru se va întâmpla și cu câștigătoarea Cupei din Danemarca, în Europa League, transmit specialiștii de la Football Meets Data.

În plus, câștigătoarele Cupei din Kazahstan, Insulele Feroe, Malta, Irlanda de Nord, Lituania și Liechtenstein vor începe și ele sezonul european din al doilea tur preliminar, dar în Conference League, a treia competiție organizată de UEFA.