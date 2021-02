OFICIAL | Mihai Teja este noul antrenor al lui Gaz Metan Medias! Pe ce perioada a semnat

Luni, Gaz Metan a anuntat despartirea de portughezul Jorge Costa, dupa doar 4 luni pe banca ardelenilor.

Costa a anuntat conducerea ca vrea sa revina in Portugalia, motivand ca are probleme personale, iar cele doua parti au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Intre timp, lusitul si-ar fi gasit deja echipa si ar fi semnat cu Feirense, ultima clasata din prima liga portugheza.

Marti, Gaz Metan a anuntat prin intermediul paginii de Facebook, ca Mihaia Teja este noul antrenor al echipei. Fostul manager de la Voluntari a semnat o intelegere valabila pe un an si jumatate.

"Mihai Teja s-a intors la Medias. In urma cu putine momente acesta a semnat cu Gaz Metan Medias un contract valabil pentru un an si jumstate. In scurt timp veti putea vedea si primele declaratii facute de noul nostru antrenor", a fost anuntul lui Gaz Metan.

