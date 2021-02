"Killer-ul" lui Dinamo, pregatit de derby! Florin Tanase este cel mai periculos jucator de la FCSB in duelurile cu marea rivala! Cifrele capitanului

Marele derby al fotbalului romanesc, Dinamo - FCSB, va avea loc miercuri, de la 20:45.

Aflati intr-o forma foarte buna, cei de la FCSB promit spectacol in derby. Echipa condusa de Toni Petrea are cel mai bun atac din campionat, lucru care s-a confirmat si in tur, cand i-au batut pe "caini", scor 3-2, pe National Arena.

Pentru dinamovisti, cel mai periculos adversar este Florin Tanase, "decarul" celor de la FCSB avand niste cifre foarte bune in duelurile cu Dinamo.

Pe langa cele 7 goluri marcate, Tanase se lauda si cu 5 assist-uri in duelurile cu ros-albii.

Derby-urile in care Florin Tanase a inscris impotriva lui Dinamo:

11.11.2018 Dinamo – FCSB 1-1 (1-1)

16.02.2020 Dinamo – FCSB 2-1 (1-1)

03.10.2020 FCSB – Dinamo 3-2 (1-0, 3-2)

In cazul in care va marca, Florin Tanase va fi unic golgheter al campionatului, momentan fiind la egalitate cu Dennis Man, fostul sau coleg transferat la Parma, amandoi cu cate 14 goluri marcate.