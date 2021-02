Valentin Mihaila a implinit 21 de ani! Ce mesaje i-au transmis cei de la Parma si Universitatea Craiova de ziua lui 

Valentin Mihaila a implinit, marti, 21 de ani, iar pentru internationalul roman au curs felicitarile.

Transferat in vara trecuta de la CSU Craiova la Parma, in schimbul a 8,5 milioane de euro, tanarul jucator roman a debutat in Serie A la inceputul acestui an.

Mihaila a marcat un singur gol pana acum, in optimile Cupei Italiei, cu Lazio, meci pierdut cu 2-1 de echipa sa.

Agentul fotbalistului, Giovanni Becali, a dezvaluit ca jucatorul are un contract mult mai avantajos fata de ce avea la Craiova, castigand nu mai putin de 600.000 de euro in peninsula.

Adrian Mutu a analizat transferul lui Mihaila si a vorbit despre calitatile fotbalistului.

"Am vorbit cu Liverani, pe care l-au dat afara cei de la Parma, am fost colegi la Fiorentina. Era multumit atat cat l-a vazut. Mihaila s-a dus acolo cu o problema, avea pubalgie, a durat ceva recuperarea lui, dar cei de acolo erau multumiti, pentru ca are calitatile care se pupa cu fotbalul italian, adica are viteaza, are tehnica, e incisiv.

Nici eu nu aveam forta cand m-am dus in Italia si am pus sase kilograme de muschi in sase luni, are timp. Stii ce are Mihaila si n-au ceilalti?

In afara faptului ca e un baiat inteligent tactic, care intelege perfect sarcinile tactice, are si viteza aia, care, cu cateva kilograme de muschi pe el, devine o calitate foarte importanta in fotbalul de azi. Sper sa ajunga intr-o forma buna si sa ma bazez pe el la Euro", a declarat Adrian Mutu, la Digi Sport.

Marti, cu ocazia zilei sale de nastere, Valentin Mihaila a primit mesaje atat de la fostul sau club, cat si de la cei de la Parma, italienii urandu-i 'La multi ani' in limba romana.

De cealalta parte, oltenii au postat o fotografie, cerandu-le si fanilor sa isi exprime gandurile pentru fostul mijlocas al echipei din Banie.

???? La mulți ani, Valentin Mihăilă! Ce mesaj ai pentru fostul nostru jucător? 2️⃣1️⃣ #Mihaila Publicată de Universitatea Craiova pe Marţi, 2 februarie 2021