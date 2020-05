UEFA critica decizia francezilor de a ingheta sezonul in Ligue 1: "A fost prematur!" Presedintele forului continental crede ca lucrurile se pot imbunatati

Din articol PSG si Lyon vor evolua in Champions League in august

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a comentat inghetarea sezonului din Ligue 1.

Francezii au oprit actualul sezon de Ligue 1, iar PSG a fost desemnata campioana. Acest lucru a creat un scandal in Franta si mai multe echipe sunt gata sa mearga in istanta. Printre cele mai vehemente acuzatii vin din partea clubului Lyon, care acuza pierderi de zeci de milioane de euro in urma acestei decizii. Lyon a terminat sezonul pe locul 7 si rateaza o calificare in cupele europene.

Aleksander Ceferin a criticat si el decizia oficialilor francezi de a ingheta sezonul si spune ca s-au grabit:

"Din punctul meu de vedere, decizia a fost prematura. Ati anulat sezonul prea devreme. Nu este ideal, pentru ca lucrurile se pot imbunatati mult si toata lumea poate juca, cu exceptia catorva campionate. Dar, din nou, este o decizie guvernamentala si ce pot face cluburile, decat sa o respecte", a spus presedintele UEFA, potrivit BeIn Sport.

PSG si Lyon vor evolua in Champions League in august

Aleksander Ceferin spune ca decizia le va afecta pe PSG si Lyon pe plan european in acest sezon, deoarece echipele nu vor mai avea sansa sa participe in vreo competitie o perioada indelungata:

"Avem doua cluburi franceze care evolueaza in Champions League, iar acum ele nu vor juca pana in august. Nu stiu daca este un lucru bun pentru echipele respective sa nu joace pana atunci si sa revina cu meciuri importante ca acestea", a mai spus Ceferin.

PSG este deja calificata in sferturi, dupa ce a eliminat-o pe Borussia Dortmund, insa Lyon mai are de jucat returul cu Juventus. In prima mansa, francezii s-au impus pe teren propriu, scor 1-0.