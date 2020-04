Meciurile din Champions League se pot disputa pe teren NEUTRU! Cum este afectata UEFA dupa ce Ligue 1 s-a anulat

UEFA cauta solutii pentru disputarea meciurilor ramase din Liga Campionilor.

UEFA poate decide ca meciurile ramase din Liga Campionilor sa se dispute cu portile inchise si pe terenuri neutre, dupa ce guvernul francez a confirmat ca nu va mai permite organizarea de meciuri pana in septembrie.

Paris Saint Germain si Lyon sunt echipele din Franta ramase in competitia suprema, cu PSG calificata in sferturi, iar Lyon cu meciul retur cu Juventus ramas de disputat.

UEFA ia in considerare propuneri din partea celor 12 echipe ramase in Champions League si are in vedere sa joace meciurile pe stadioane cu controale stricte. Toti jucatorii ar trebui sa fie testati inainte si dupa meci si cu restrictii privind numarul de persoane prezente.

Cu toate acestea, o decizie este asteptata sa se ia abia la finalul lunii mai deoarece nu se poate decide momenta. Saptamana trecuta, oficialii UEFA au dat la o parte restrictiile in ceea ce priveste incheierea pe teren a tuturor competitiilor interne si a dat mana libera federatiilor pentru a decide in acest sens.

Federatiile din Belgia si Olanda au anulat deja campionatele, iar Franta le-a urmat azi exemplul.