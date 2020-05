"Vrem sa incepem antrenamentele pe 15 mai!" Presedintele Federatiei a spus pana cand trebuie trimis calendarul Ligii 1 la UEFA

Razvan Burleanu a vorbit despre reluarea Ligii 1.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat ca echipele pot reveni la antrenamente dupa 15 mai si aceasta decizie a starnit un val de bucurie printre oamenii direct implicati in fotbal, si nu numai.

Razvan Burleanu, Presedintele FRF, a spus ca echipele sunt gata sa revina. "Vrem sa incepem antrenamentele pe 15 mai.", a spus Burleanu la Digi24.

Presedintele Federatiei a adaugat ca UEFA trebuie sa ia masuri in ceea ce priveste data limita pentru inregistrarea echipelor care vor participa in cupele europene. "Avem nevoie ca UEFA sa modifice data de 20 iulie pentru ca ligile sa comunice echipele participante in Europa. Pana pe 25 mai trebuie sa trimitem la UEFA calendarul pentru reluarea Ligii 1.", adaugat acesta.

Pandemia de coronavirus a afectat toate campionatele si in Franta sau Olanda s-a decis chiar anularea pentru actualul sezon.