UEFA face reduceri la marfa cu logo-ul Euro 2020, pentru ca se va juca in 2021. Vezi cat a taiat din pret

Tricourile, mingile si celelalte produse pot fi cumparate cu reducere.

Forul continental este disperat sa scape de produsele de marketing cu sigla si denumirea “Euro 2020”, dupa ce turneul final, care trebuia sa fie organizat de 12 tari, printre care si Romania, a fost amanat din cauza coronavirusului, pentru vara anului 2021, iar trei tari au anuntat deja ca se gandesc serios sa nu mai gazduiasca meciuri la aceasta competitie din cauza recesiunii financiare. Desi era logic sa ii schimbe denumirea, UEFA a hotarat ca aceasta editie aniversara a Campionatului European se va numi tot Euro 2020, desi a fost decalata cu un an. Explicatia e ca deja mare parte din materialele promotionale cu denumirea veche au fost confectionate si ar fi insemnat sa isi asume o pierdere de multe milioane de euro.

In aceasta situatie, preturile tricourilor, mingilor, treningurilor, esarfelor si ale celelalte produse de marketing cu logo-ul Euro 2020 au fost reduse in prima faza cu 15%, pentru a micsora stocurile existente. In functie de vanzari, preturile pot scadea cu pana la 50% pana la finalul anului. Decizia de a amana startul competitiei cu un an a dus la pierderi de zeci de milioane de euro, dar a fost luata pentru a se putea termina competitiile nationale si cele europene intercluburi, unde s-ar fi ajuns la o paguba „de ordinul miliardelor de euro”, in cazul anularii. Aceeasi hotarare s-a luat si in cazul Campionatului European de fotbal feminin, care trebuia sa dispute in Aglia, in vara viitoare, dar a fost mutat in iulie 2022.